Парубий повторно потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава Верховной рады Андрей Парубий снова напомнил президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно подписать закон об импичменте. Об этом спикер сказал сегодня, пятого июля на заседании парламента, сообщает РБК-Украина.
Парубий очередной раз подчеркнул, что согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения. 15-дневный срок уже закончился 27 июня. Срок был исчерпан, "следовательно закон согласно Конституции считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".
"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас вы можете только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Этот закон принят по требованию Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное - четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ТСК и импичмента президента. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании", - добавил спикер ВР.
Напомним, Андрей Парубий 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.
3 июля Андрей Парубий уже обращался с похожим заявлением к Зеленскому, однако соответствующей реакции не последовало.