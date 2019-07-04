Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до марта текущего года Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Напомним, 4 марта текущего года президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, добавив, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор.

26 февраля у Порошенко заявили, что глава государства удовлетворил заявление Гладковского об отстранении его от исполнения полномочий на время расследования о хищениях в оборонпроме. Гладковский отрицает обвинения в свой адрес.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.