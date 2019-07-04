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Партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов

Решение Шестого апелляционного адмисуду блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

Партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов
Фото: Макс Левин

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" считает, что решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной пережеребьевки партий для внесения их в бюллетени имеет целью сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"До дня голосования осталось всего семнадцать дней. И, как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, на сегодняшний день уже напечатано фактически 5,2 млн бюллетеней. Вместе с тем, мощности комбината "Украина" позволяют напечатать все бюллетени только за 22 дня", - говорится в сообщении.

Таким образом, решение Шестого апелляционного адмисуду фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

"Европейская Солидарность" призывает Центральную избирательную комиссию обжаловать это решение, чтобы не допустить срыва парламентских выборов.

Также партия требует от власти обеспечить гражданам Украины их конституционное право на свободное волеизъявление.

Ранее 4 июля суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий для бюллетеня. По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, ЦИК намерена обжаловать такое решение.

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