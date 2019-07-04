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Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли

Политик попытается убедить "Слугу народа" и "Голос".

Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли
Фото: ba.org.ua

Защитить землю от распродажи и права селян, предоставить адекватные условия для кредитования, увеличить количество фермерских хозяйств до уровня Польши и открыть собственный рынок продуктов - это путь развития агросектора Украины. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с аграриями в Киеве.

Лидер «Батькивщины» убеждена, земля - уникальный потенциал для создания среднего класса в Украине. Именно поэтому это направление должно реализовываться четко.

Прежде всего, уверена Тимошенко, надо сделать так, чтобы с единоличников рождались фермеры, а из них - мощные сельхозпроизводители, а сельхозпроизводители чувствовали себя комфортно: «Такой эволюционный ряд приведет нас к результату Польши, где 2-2,5 млн фермерских хозяйств (когда в Украине лишь 20-30 тыс.)».

Также для развития агросектора государство должно предоставлять максимальную поддержку фермеров и малых и средних сельхозпредприятий. В частности, речь идет о правовой защите земли крестьян и предоставление адекватных условий для кредитования на развертывание производства.

Так, заверила Юлия Тимошенко, надо изменить политику Нацбанка и предоставлять кредиты под 2-5% годовых, как в Европе, а не 20%, как сейчас у нас, и не под залог, а под страховку.

Следующие шаги для развития отрасли - единый налог на гектар земли, а также переход от сырьевой к переработанной продукции.

И последнее, что нужно, - продлить мораторий на рынок земли: «Если сейчас новый парламент отменит мораторий на продажу земли и запустит дикий рынок, то пойдет массовая скупка земля для спекулятивных целей».

Юлия Тимошенко говорит, что ее команда сделает все, чтобы донести эту информацию и уберечь от распродажи земли партии «Слуга народа» и «Голос».

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