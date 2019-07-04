Зачитывание приговора Труханову затянется на несколько дней

По оценкам судей, им нужно будет 25 часов.

На зачитывание приговора по делу завода "Краян", в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, потребуется 25 часов.

Об этом сообщил во время заседания председательствующий судья Сергей Черевко, пишет местное издание "Пушкинская".

Учитывая, что у судей восьмичасовой рабочий день, дочитать сегодня приговор до конца не удастся.

К тому же сегодняшнее заседание уже пришлось прервать из-за сообщения о минировании.

На место прибыли сотрудники полиции, Национальной гвардии, кинологи с собаками и спасатели. Всех посетителей и сотрудников суда эвакуировали из здания Малиновского райсуда. На проверку, по предварительной информации, уйдет примерно полтора часа.

Напомним, Труханову и еще ряду подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке.

Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемыми являются действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.

Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).

Труханову может грозить 12 лет лишения свободы.