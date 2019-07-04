Москаль высказался против закона о "дематюкации"

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка".

Бівший глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль выступил против закона нардепа Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию", по его мнению, он имеет исключительно предвыборные цели.

Об этом Москаль заявил в комментарии "InfoResist".

Он также напомнил, что этот вопрос уже давно урегулирован украинским законодательством.

"Нецензурная брань в общественных местах наказывается штрафом. Помните, когда-то за это сажали на 15 суток. Богомолец – медик. А медицина сегодня в таком запущенном состоянии... Это чисто пиар-ход и больше ничего", - сказал он.

На вопрос о том, почему его самого не штрафуют за публичные резкие выступления, Москаль отметил, что "не знает почему".

"Оштрафовать может только суд... А парламент не заслуживает нецензурной брани? Его работа, как она оценивается гражданами Украины? Только в нецензурной форме", - добавил он.

При этом Москаль отметил, что считает употребление нецензурной лексики эффективным механизмом достижения результата.

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось. Ну неужели нет в обществе сегодня большей проблемы, чем заниматься этими глупостями?! Еще и зная, что этот парламент не будет рассматривать этот законопроект. Это называется, как в советские времена: отвлечение народа от социальных проблем», - добавил он.

Москаль известен своими нередкими крепкими высказываниями. Так, например, в прошлом году он обматерил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая заявила, что власти Закарпатья получили восемь тысяч доз вакцины от кори от Венгрии, но не растаможили их. После этого премьер Владимир Гройсман позвонил Москалю и потребовал извиниться за брань, однако тот ответил, что извинтся только после того, как Супрун извинится перед ним.

Напомним, в среду в Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию" авторства Богомолец. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Речь идет о введении штрафов в размере 40-75 необлагаемых минимумов (680-1275 гривен) за использование мата на телевидении и в СМИ. Для публичных лиц, перечень которых прописан в законе о противодействии отмыванию денег, штрафы составят от 75 до 100 необлагаемых минимумов (1275-1700 гривен).

Поступления от штрафов предлагается направлять в Украинский культурный фонд. Альтернативным наказанием могут быть общественные и исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Богомолец также предлагает прописать в законодательстве, что нецензурная брань, или сквернословие, - это ненормативная лексика, список которой должен утвердить Кабмин.