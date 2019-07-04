Семьи погибших на Майдане оскорбились комментарием Богдана о митинге против Клюева

"Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас".

Общественная организация "Семьи Небесной сотни" заявила о своем возмущении в связи с комментарием главы Офиса президента Андрея Богдана по поводу регистрации Андрея Клюева кандидатом в президенты и последовавшего за ней митинга на Майдане.

3 июля, будучи в Торонто, Богдан высказал предположение, что против Клюева на Майдане протестовала команда Порошенко.

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - сказал глава Офиса.

ОО "Семьи Небесной сотни", которую возглавляет отец погибшего на Майдане Романа Гурика, настаивает, что такая оценка митинга против Клюева является оскорбительной.

"Мы, родственники погибших Героев Небесной сотни во время Революции достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужчин. Который считает, что борьба против сепаратистов - это «предвыборный пиар». Клюев - это не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие, как он, предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений", - говорится в фейсбуке организации.

Родственники Небесной сотни посоветовали Богдану определиться, на чьей стороне он находится.

"Запомните, господин Богдан, Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас", - сказано в заявлении.