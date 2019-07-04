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Аваков: внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности 2-4 полицейских

Уровень доверия к полиции с 2014 годы вырос на 30%.

Аваков: внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности 2-4 полицейских
Фото: mvs.gov.ua

Уровень доверия к правоохранительной системе за последние пять лет вырос на 32% - с 5% до 37%. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваковво время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине, проходящей в Торонто, сообщает пресс-служба МВД.

Однако, по его Авакова, для результата не хватает баланса между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой.

«Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и взяли себе целью вместо «наказывать и крышевать» - «служить и защищать». Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас мы имеем уровень доверия к Нацполиции 37%, а новая патрульная полиция - более 40%», - отметил Арсен Аваков.

Кроме этого, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.

«Личный состав у нас сократился с 220 000 до 140 000. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции, и мы привлекаем новых людей», - сказал глава МВД.

Арсен Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и «крышеванием» со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность каждый день привлекает к ответственности 2-4 полицейских.

«Да, мы имеем проблемы, как и все украинское общество. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, мы имеем постепенный рост доверия к полицейским силам», - подчеркнул Арсен Аваков.

Комментируя резонансные случаи, Арсен Аваков сказал: «Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратуры, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год имеем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить», - отметил он.

Напомним, министр внутренних дел накануне провел встречу с представителем Госдепа США, во время которой обсудили безопасность парламентских выборов.

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