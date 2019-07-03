Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пассажиры задержали парня, устроившего стрельбу во львовской маршрутке

В отношении задержанного открыто уголовное производство за хулиганство.

Вечером во вторник, 2 июля, полиция задержала 19-летнего парня, устроившего беспорядки в маршрутке и открывшего стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Фото: zaxid.net

Инцидент произошел около 22 часов. В полицию поступило сообщение, что на ул. Владимира Великого неизвестный мужчина стреляет из неизвестного оружия. Злоумышленника задержали пассажиры, по прибытии на место происшествия его передали полиции.

Следственная группа установила, что задержанный - 19-летний местный житель, у него изъяли стартовый пистолет. Оружие направлено на экспертизу.

Предварительно установлено, что во время проезда в транспорте парень вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а затем достал пистолет и совершил выстрел. В результате ЧП никто не пострадал.

Сообщается, что после задержания парню стало дурно, у него начались судороги, однако прибывшие на место медики установили, что он симулировал симптомы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также