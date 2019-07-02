Застройщику Протасова Яра аннулировали разрешение на установку заборов

КП "Киевблагоустройство" аннулировало контрольную карточку - разрешение на установку заборов, ограждений и осуществления подготовительных работ - которая была у застройщика Протасового Яра, компании "Дайтона Групп". Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на данные застройщика.

Карточку на нарушение благоустройства выдали "Дайтона Групп" еще в июле 2018 года. Гендиректор компании Дмитрий Паланчук сообщил, что юристы компании принимают меры для продления карточки.

По словам директора компании застройщика их действия по строительству ЖК являются законными, ведь сейчас зона Протасова Яра не является зеленой:

"Есть решение о том, что это не зеленая зона, а зона высотного жилищного строительства. Пока такое решение действует - мы в законном поле. Его может отменить только городской совет, но опять же - у нас есть законные пути для того, чтобы это строительство продолжать", - отметил Паланчук.

Застройщик также считает, что остановка строительства невозможна.

"Есть выводы о том, что склон опасен и его постоянно нужно укреплять, есть заявления и клиники Амосова, там проблемы были еще с 2007 года. Мы четко расписали, что нам необходимо для укрепления склона очистить его для заезда техники - те деревья, которые были спилены, и сделать повторную стенку. Именно эти работы мы и не останавливали. Строительные работы мы приостановили для ожидания решения комиссии. Но комиссия никаких решений не принимала" - заявил Паланчук.

Напомним, местные жители выступают против застройки территории и продолжают круглосуточное дежурство в установленных палатках в ожидании заседания градостроительного совета 4-5 июля, где, как ожидается, рассмотрят отмену градостроительных условий и возвращение Протасовому Яру статуса зеленой зоны.