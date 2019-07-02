Полиция изъяла 400 кг кокаина стоимостью $60 млн

Украинская полиция заявила о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы.

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Был проведен ряд задержаний и более десятка обысков, в результате этого изъяты 400 кг наркотического средства кокаин, чистота которого, согласно выводам, составляет больше 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", - сообщил Князев.

Операция проводилась в два этапа. Первые подозреваемые были задержаны 19 июня, при них нашли 270 кг наркотиков. Остальные 130 кг изъяли на этой неделе, 1 июля.

По подозрению в наркоторговле задержаны девять человек, среди которых есть граждане Нидерландов и Великобритании.

Им вменяется ч.3 ст.307 (сбыт наркотиков) и ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле полиция сообщила о задержании крупного наркокартеля с ежемесячным оборотом 10 млн гривен