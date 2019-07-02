Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, одна пассажирка погибла.

Сегодня, 2 июля, примерно в 12:30 на трасе Н-24 «Николаев - Благовещенское» возле с. Благодатное в Николаевской области грузовой микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с маршрутным Mercedes Sprinter. В результате аварии было травмировано 15 человек, 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса погибла.

Фото: Полиция Николаевской областиФБ

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на фейсбуке.

45-летний водитель грузового автобуса и 35-летний маршрутного – тоже получили травмы. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: Полиция Николаевской областиФБ

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели. Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства автоаварии и ее причины устанавливаются.

Напомним, сегодня, 2 июня во Львовской области легковой автомобиль "Фольксваген Гольф" съехал в кювет, в результате ДТП водитель и пассажир 1997 года рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия. Один пострадавший находится в реанимации.