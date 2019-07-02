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Военнослужащий Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки

Командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Военнослужащий Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки
Фото: Скриншот видео

Следователи Полтавского Государственного бюро расследований, завершили досудебное расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который жестоко избил подчиненных солдат. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Следствие установило, что в марте этого года, командир взвода, будучи руководителем полевых занятий в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

В этот же день, оного из ранее избитых солдат, командир снова ударил в левую часть туловища уже ногой. В результате солдат получил травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования, обвинительный акт по ч. 4 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) Криминального кодекса Украины направлен в суд.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции из-за смерти задержанного в отделении полиции в Константиновке. По версии правоохранителей, 28-летний задержанный, будучи в наручниках, выхватил у полицейского пистолет и выстрелил в себя.

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