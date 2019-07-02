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На шахте в Луганской области горняки отказываются подниматься на поверхность в знак протеста

Горняки выражают протест, в связи с отключением шахты от электроэнергии.

На шахте в Луганской области горняки отказываются подниматься на поверхность в знак протеста
Фото: Павел Лисянский\ФБ

В Луганской области на шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь" которое расположено в 10 км от линии фронта, горняки отказываются выходить на поверхность в знак протеста в связи с отключением шахты от электроэнергии. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на фейсбуке.

"В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций", - написал он.

По словам Лисянского, попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера, первого июля, после чего люди отказались выезжать на поверхность. Он отметил, что поговорил по телефону с протестующими и с директором шахты. Состояние здоровья горняков удовлетворительное, с ними находится медсестра. 

"В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков, это предоставление гарантий о не отключении электроэнергии на предприятии", - сообщил Лисянский.

На данный момент на шахте введён план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия есть. Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат.

Напомним, в конце мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Одному из погибших было всего 22 года.

Позже, президент Владимир Зеленский за свой счет купил новое жилье для семьи погибшего горняка Михаила Павлика.

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