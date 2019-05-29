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Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Обрушение породы произошло на глубине 242 метра.

Во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Об этом сегодня сообщил глава профсоюза Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", - сказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков, на аварийном участке - 21 горняк. После аварии шахта работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГосЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.

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