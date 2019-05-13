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В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Архивное фото
Фото: turkishadvokat.ru

В селе Шевченково на юге Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне.

Об этом сообщила "Думская".

Издание уточняет, что трагедия произошла в селе Шевченково Килийской объединенной громады.

"Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы мальчик погиб... Семья благополучная", - сообщил руководитель ОТГ Павел Бойчекнко.

По его словам, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, в январе прошлого года во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка.

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