Олімпійський день в Ірпені: як невелике місто стає центром спортивної Київщини

Я був здивований, коли дізнався, що Олімпійські ігри відродилися великою мірою завдяки простим ентузіастам, які були захоплені історією, археологією та спортом. Серед них – французький барон П'єр де Кубертен. За його ініціативою були організовані масштабні спортивні змагання, які отримали назву «Олімпійські ігри сучасності». Саме Кубертен 23 червня 1894 року створив Міжнародний олімпійський комітет. А вже він через деякий час прийняв рішення кожного червня святкувати Міжнародний Олімпійський день.

Мене захоплюють події, які поєднують сучасний світ з історією. Коли ви вчергове виходите на ранкову чи вечірню пробіжку, уявіть, що так само (за винятком доріжок, одягу і взуття) бігали люди в Античній Греції: змагання з бігу відомі від перших Олімпійських ігор, які, за даними істориків, відбулися у 776 році до н. е.

Фото: надано Володимиром Карплюком

Щороку на початку літа багато країн приєднуються до відзначення Олімпійського дня. Основна подія спортивного свята – масові забіги на довгі дистанції, які несуть не лише силові, й смислові навантаження. Люди біжать заради кращого взаєморозуміння, дружби, мотивації, миру. Кожен може присвятити свій забіг вищій меті. Крім цього, організовують й інші спортивні активності.

Цього року ми в Ірпені приєднаємося до відзначення Міжнародного Олімпійського дня – 8 червня наше місто стане центром спортивної Київщини. Захід спільно організовують Національний Олімпійський комітет України у Київській області, Київська обласна адміністрація, Міністерства освіти і науки України, Ірпінська міська рада.

У змаганнях візьмуть участь дошкільнята, учні та студенти, а також усі, кому захочеться приєднатися до Олімпійського дня в Ірпені. Загалом очікується понад 4000 учасників. Вони боротимуться за першість у змаганнях з різних видів спорту. Наприклад, буде традиційний легкоатлетичний забіг. А також спортивний заїзд на інвалідних візках. У ньому візьмуть участь люди, які втратили можливість ходити, але не втратили силу волі, наполегливість та мотивацію. Заплановані також шаховий турнір, стрітбол серед підлітків, гирьовий спорт, конкурс малюнка на асфальті, заїзди на велосипедах і ще багато спортивних подій. Головні локації Олімпійського дня в Ірпені – це Парк Незнайка, який ми відкрили минулого року, а також вулиця Тищенка.

Ми очікуємо, що до Ірпінського Олімпійського дня приєднаються відомі спортсмени: ірпінський борець вільного стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні Валерій Андрійцев; призерка Європейських ігор 2015 року з дзюдо, чемпіонатів Європи з самбо, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Світлана Ярьомка; голова Асоціації Олімпійців Київщини, фіналістка Олімпійських ігор з групових вправ в Пекіні, майстер спорту міжнародного класу України з художньої гімнастики Вікторія Зубченко, а також багато інших спортсменів, яких ми з радістю зустрінемо в нашому місті.

Ірпінь справедливо заслуговує на статус спортивного центру Київщини. У нас відбуваються важливі спортивні події всеукраїнського і міжнародного рівнів. Наприклад, торік Ірпінь приймав на своєму стадіоні Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Ці змагання ми організуємо і цього року.

Зараз Ірпеню довіряють проведення широкомасштабних спортивних подій. Але нам це не далося просто так: за останні роки ми багато працювали над тим, щоб відновити і розширити міську спортивну інфраструктуру.

Хочу нагадати, що у 2016 році в Ірпені відкрито Центральний міський стадіон «Чемпіон», який збудовано за стандартами УЄФА. Крім поля для футболу, «Чемпіон» має тенісний корт, бігову доріжку, тренажерний комплекс, універсальний спортивний майданчик та зону для занять на свіжому повітрі. Трибуни розраховані на 1000 місць. На стадіоні є медичний пункт та тренерська кімната. За час існування на стадіоні відбулися спортивні змагання місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

У 2017 році на території усіх шкіл Ірпеня обладнано багатофункціональні спортивні майданчики. З 2015 року в Ірпені розпочалася реалізація муніципальної програми з навчання дітей плаванню. Для цього в Ірпені відновлено басейн дитячого табору «Дружній».

Ми щоразу щасливі чути новини з міжнародних змагань про ірпінських спортсменів. Наша Ірина Коляденко – бронзова призерка Чемпіонату світу з вільної боротьби. Валерій Андрійцев – бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи, срібний призер Олімпійських ігор, Заслужений майстер спорту України з вільної боротьби. Ігор Поєдинок – переможець Чемпіонату України з тхеквондо.

Молодь Ірпеня не лише здобуває призові місця на міжнародних змаганнях, але й активно популяризує спорт у рідному місті. З липня 2018 року в Ірпені стартував соціальний проект «Територія спорту»: тут кожен охочий отримав нагоду безкоштовно займатися з фаховими тренерами. На сьогоднішній день команда «Території спорту» провела 64 відкритих тренування, організовала 10 загальноміських заходів, до здорового способу життя залучила 930 учасників. «Територія спорту» стала срібним призером соціальних проектів України за версією Social Project Awards.

Запрошуємо усіх приєднатися до Олімпійського дня в Ірпені: будемо раді показати нашу спортивну інфраструктуру, яку ми створили за останні роки.