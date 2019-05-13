Виставка ікон “Passiones/Страсті” переїхала до Фастова

Після завершення експозиції в Національному заповіднику “Софія Київська”, виставка ікон київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка – “Passiones/Страсті” переїхала до Фастова на Київщині, де сьогодні відкрилася в костелі Воздвиження Святого Хреста.

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Під час недільної служби отець Михайло Романів, настоятель Римо-Католицької парафії у Фастові, запросив прихожан відвідати виставку: "Приходьте, ставайте перед цими іконами, моліться, заступайтеся за Україну". Надаючи слово Олександру Клименку, він також подякував митцям: "Моя велика вдячність вам за те, що ці святі дивляться на нас через призму того болю, який переживає наша країна".

Новий цикл ікон на ящиках від набоїв у рамках спільної з ПДМШ мистецької акції “Придбай ікону – врятуй життя” написано в пам’ять про загиблих під час російсько-української війни. Автори присвятили виставку п’ятим роковинам офіційного початку війни на Донбасі. "Цими іконами ми хочемо нагадати, що п'ятий рік продовжується війна", – наголосив Олександр Клименко у своєму виступі перед прихожанами.

Церемонія відкриття виставки завершилася врученням відзнаки Міністерства оборони України – медалі "За сприяння Збройним Силам України" водію-санітару ПДМШ фастівчанину Володимиру Отецькому. Вручив медаль віце-президент ПДМШ з питань логістики Ігор Буйвол.

У рамках ознайомлення прихожан з виставкою також були зібрані кошти на підтримку ПДМШ.

Костел Воздвиження Святого Хреста вже вдруге приймає виставку ікон на ящиках від набоїв Софії Атлантової та Олександра Клименка. Наприкінці 2019 р. у костелі експонувався цикл робіт цих митців "Іловайський Деісис".

"Придбай ікону – врятуй життя" – мистецька акція київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка, що має на меті підтримати діяльність Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова – недержавного проекту із залучення цивільних медиків до надання допомоги цивільним та військовим в зоні проведення АТО/ООС на сході України.