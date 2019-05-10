Патріотами не народжуються, а стають: молодь Гадяччини навчали захищати рідну землю

У світі технологій та інформаційного прогресу — недостатньо лише розмовляти з підростаючим поколінням на патріотичні теми, пріоритетний напрямок роботи з молоддю — власний приклад.

Ми живемо у час випробувань для держави — гібридна війна, захоплення територій, спроби розділити український народ. В час, коли нас намагаються зламати, українці мають показати свою стійкість і готовність захищати рідну землю. Але для цього нам необхідно бути самим сильними та навчати нашу молодь мужності та відвазі.

Виховувати патріотів та захисників Батьківщини потрібно починати ще зі шкільної лави.

Фото: надано Олександром Матюшенком

Традиційно щороку у Гадяцькому районі відбуваються військово-патріотичні змагання «Навчай, обороняй, захищай, рятуй». Маленькі патріоти — дівчата та хлопці, взяли участь у різноманітних змаганнях. Учні шкіл змагалися у стрільбі з пневматичної зброї, кидали гранати на дальність, копали окопи, перетягували канат, надавали першу медичну допомогу та готували справжню козацьку польову кашу.

Також діти вчилися правильно застосовувати вогнегасники, гасити пожежу та опановували багато інших навичок, які допоможуть врятувати життя у критичну хвилину. Хоча, дай Боже, хай ці знання будуть потрібні їм лише в якості теорії.

Урочисте відкриття прикрасив показовий виступ любителів східних та слов’янських єдиноборств ГО «Скіф». Юнаки із районної організації єдиноборств показали професіоналізм, енергійний виступ борців вразив усіх присутніх.

Фото: надано Олександром Матюшенком

Справжній фурор серед дітей викликала поява спецпризначенців з Національної поліції - вони продемонстрували видовищний екшн з викраденням та ефектним визволенням заручниці.

Що ж до підсумків змагань, то вже третій рік поспіль перемогу виборола команда «Перша сотня» з Сарської школи! А це свідчить про високий професіоналізм їхнього наставника та вчителя Івана Лисенка. Срібло отримала «Петрівська Січ» Петрівсько-Роменської школи, а третіми стали учні з команди «Чорні вершники» з Мартинівки!

Усі учасники отримали від змагань незабутні враження та цікавий досвід. Діти із захопленням розбирали та збирали автомат, перетягували канат, загалом, змагалися в спритності та вправності. Приємно, що серед майбутніх захисників держави панувало, перш за все, бажання поділитися із ровесниками досвідом, а не здобути перемогу.

Переконаний, якщо в майбутньому нашим юнакам та дівчатам доведеться стати на захист країни, то наша незалежність та свобода - в надійних руках. За нашими захисниками — майбутнє України!