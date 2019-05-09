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Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе

Перед парламентскими выборами Россия попытается также расшатать ситуацию внутри Украины.

Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины готовы противостоять попыткам Российской Федерации обострить ситуацию на востоке Украины перед парламентскими выборами.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил в эфире телевидения "Голоса Америки".

"Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны", - цитирует Кривонос Интерфакс-Украина.

Замглавы СНБО также обратил внимание, что объектом информационной атаки со стороны Российской Федерации является и население Украины.

"Мы рассматриваем… вопросы о преодолении активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главное задание информационной операции - раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгом самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу", - подчеркнул он.

Сергей Кривонос также не исключил возможное вмешательство РФ в работу энергетической системы Украины с помощью кибератак.

"Мы еще находимся в том состоянии, когда наша энергетическая зависимость от России еще существует и она может влиять", - отметил он. По словам Кривоноса, разработаны меры, которые позволят значительно минимизировать подобные риски.

"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - сказал замсекретаря СНБО.

Ранее сообщалось, что боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе.

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