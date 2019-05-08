15 мая Майкл Щур проведет для школьников онлайн-урок про европейские ценности

Содержание урока рассчитано на учеников 8-11 классов, однако присоединиться к нему может каждый желающий.

15 мая все украинские школы смогут принять участие в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя". Об этом сообщается в пресс-центре Министерства образования и науки.

Урок состоится в честь Дня Европы, который отмечается в Украине каждую третью субботу мая и выпадает в этом году на 18 мая. Во время онлайн-трансляции ученикам расскажут о том, как внедрение европейских ценностей и стандартов влияет на качество жизни в Украине.

Урок начнется в 09:25, а проведет его известный журналист Майкл Щур.

Трансляция будет доступна по ссылке.

Содержание урока рассчитано на учеников 8-11 классов, однако присоединиться к нему может каждый желающий. Школьники могут заранее задать вопрос Майклу Щуру через регистрационную форму или e-mail: values.ukraine@gmail.com

Организаторы мероприятия: МОН, Мининформполитики, офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, проект ЕС "Association4U" и Google Украина. Они наградят тематическими призами и подарками самых активных учеников.

Видеозапись онлайн-урока также будет доступна на сайте.

Напомним, в конце апреля 2019 года Министерство образования назвало две основные новации для выпускников.

Выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания на выбор, по математике или истории Украины.