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В Киеве обустроили 41 специальную зону отдыха в лесах и парках

На период майских выходных будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.

В Киеве обустроили 41 специальную зону отдыха в лесах и парках
Фото: Артем Атаманюк

Киевская городская госадминистрация обустроила 41 специальную зону отдыха в лесах и парках столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В местах отдыха установлена мебель, сформированы места для костров, есть навес на случай непогоды, а также созданы минерализованные полосы, ограждающие лес от возможного пожара. Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

На период майских выходных будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.

В КГГА напоминают, что разведение открытого огня в черте города, в лесах и парках за пределами специально отведенных зон отдыха запрещено, нарушителей ждет административный штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

Список специальных зон отдах опубликован здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/166aXqPbPbKUBYuKxPMgvqcaoTKyjRk4dtoRa9Iw43_A/edit#gid=0

Посмотреть зоны на карте можно на сайте Киевзеленбуда.

Напомним, ранее в апреле неизвестные за ночь похитили около 300 саженцев деревьев и кустарников в сквере на Троещине.

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