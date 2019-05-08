В Одесской области в результате конфликта, который произошел во вторник вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района, получил огнестрельное ранение народный депутат Александр Урбанский.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата нардепа Анатолия Урбанского.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - рассказал он.

По данным издания, конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко. (Он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала).

Сейчас полиция проводит расследование и ищет орудие преступления.

Обновление. Полиция задержала мужчину, ранившего нардепа, сообщается на сайте областного управления НПУ. При обыске у него нашли несколько единиц незарегистрированного оружия и патроны.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Его действия квалифицировали как хулиганство.

"Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК", - сообщили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, в прошлом году правоохранители раскрыли убийство депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. Как выяснилось, его застрелила жена, которая также пыталась сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления.