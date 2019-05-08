ГПУ направила в суд обвинительные акты по делу Гандзюк

Генеральная прокуратура Украины во вторник, 7 мая, утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пятерых лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в своем микроблоге Twitter.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ относительно пяти лиц, которые обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки К.Гандзюк", - написала Сарган.

ГПУ 07.05.2019 затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть херсонської активісти К.Гандзюк — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 мая 2019 г.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице.

Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

В апреле сообщалось, что подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием.

Ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение пятерым исполнителям преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд, и подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. После этого под зданием генерального прокурора Юрия Луценко активисты провели акцию протеста.