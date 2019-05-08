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​Турчинов и митрополит Епифаний обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

"Украинская церковь и армия и в дальнейшем будут едины в противодействии агрессии против нашей страны".

​Турчинов и митрополит Епифаний обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве
​Александр Турчинов и митрополит Епифаний

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов провел встречу с предстоятелем Поместной Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание они уделили необходимости принятия Закона Украины «О военном капеланство», рассмотрение которого должно начаться на ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения", - говорится в сообщении.

Так, по мнению секретаря СНБО и Предстоятеля ПЦУ, деятельность военных капелланов, которые находятся рядом с бойцами, должна быть нормирована на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия служения и социальные гарантии.

Турчинов отметил, что ПЦУ "делает очень много для того, чтобы поддержать дух наших бойцов на передовой".

"Ваша помощь на фронте очень ценная и необходимая", - сказал он и поблагодарил митрополита за работу, которую проводит духовенство.

Епифаний, в свою очередь, подчеркнуо, что "украинская церковь и армия и в дальнейшем будут едины в противодействии агрессии против нашей страны".

Напомним, в августе 2017 года удостоверение участника боевых действий впервые получил священник - военный капеллан, протоиерей Андрей Кулицкий.

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