В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице

В Млинове Ровенской области 51-летняя женщина укусила 33-летнего сотрудника военного комиссариата во время вручения повестки ее 21-летнему сыну.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

"Следователи Млиновского отделения полиции проводят досудебное расследование по факту нанесенного умышленного легкого телесного повреждения 33-летнему жителю райцентра", - говорится в сообщении.

С заявлением в полицию сотрудник военкомата, который рассказал, что женщина нанесла ему телесные повреждения, укусив укусив за палец руки, когда он намеревался вручить повестку ее сыну.

Следственно-оперативная группа установила, что мать и сын в тот день шли по улице, когда недалеко от них остановился легковой автомобиль. Из салона в гражданской одежде вышел сотрудник военкомата и крикнул парню, чтобы тот остановился, однако мать приказала сыну бежать.

Тогда сотрудник военкомата схватил его за рюкзак, а женщина в этот момент укусила мужчину за палец.

Женщина объяснила полицейским свой поступок тем, что "почувствовала опасность", поскольку не поняла, что мужчина является сотрудником военкомата.

Правоохранители открыли уголовное дело по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения). Следственные действия продолжаются, в частности назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет приниматься окончательное решение.

За такое нарушение предусматривается штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Согласно указу президента, призыв проходит с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях страны.

В ряды Вооруженных сил Украины будут призываться граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Парни 18-19 лет имеют возможность по желанию пройти службу в армии на контрактной основе.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ пояснили, что сотрудники военкоматов могут вручать повестки в армию любым способом, который не противоречит Конституции Украины. "Подчеркиваем, повестка - это не билет в армию. Это лишь приглашение в военкомат для уточнения данных и (или) прохождения медосмотра", - заявили в Генштабе.