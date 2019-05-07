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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое ранены

Среди пострадавших - сотрудник полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

Во вторник, 7 мая, в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвался неизвестный предмет, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом LB.ua сообщили в Нацполиции.

"7 мая, в 15:50, в городе Марганец на улице возле магазина «Славутич» произошел взрыв неустановленного предмета (предварительно граната). В результате взрыва один человек погиб, а еще трое получили ранения, среди которых полицейский группы реагирования патрульной полиции Марганецкого отделения старший лейтенант полиции Д. (находился на службе)", - рассказали правоохранители.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняется.

Напомним, ранее в Киеве в многоэтажном доме в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

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