Фото: dp.npu.gov.ua

Во вторник, 7 мая, в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвался неизвестный предмет, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом LB.ua сообщили в Нацполиции.

"7 мая, в 15:50, в городе Марганец на улице возле магазина «Славутич» произошел взрыв неустановленного предмета (предварительно граната). В результате взрыва один человек погиб, а еще трое получили ранения, среди которых полицейский группы реагирования патрульной полиции Марганецкого отделения старший лейтенант полиции Д. (находился на службе)", - рассказали правоохранители.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняется.

Напомним, ранее в Киеве в многоэтажном доме в результате взрыва гранаты погиб мужчина.