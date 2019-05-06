Фото: ГУНП Києва

В центре Киева на ул. Бассейная в понедельник произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает женщину, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту. Об этом сообщило региональное управление полиции.

По данным издания "Информатор", взрыв произошел в арке у торгового центра "Арена Сити" около 11:20. Огонь погасили охранники торгового центра, уже через 10 минут на место прибыли спасатели и полиция.

По записям камер видеонаблюдения правоохранители установили, что неизвестная женщина в красной куртке зашла в переход, выбросила личные вещи, облила их неизвестной жидкостью и подожгла.

В результате происшествия никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.