Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Бассейной в центре Киева произошел взрыв с пожаром

Полиция разыскивает женщину, которая это устроила.

Фото: ГУНП Києва

В центре Киева на ул. Бассейная в понедельник произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает женщину, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту. Об этом сообщило региональное управление полиции.

По данным издания "Информатор", взрыв произошел в арке у торгового центра "Арена Сити" около 11:20. Огонь погасили охранники торгового центра, уже через 10 минут на место прибыли спасатели и полиция.

По записям камер видеонаблюдения правоохранители установили, что неизвестная женщина в красной куртке зашла в переход, выбросила личные вещи, облила их неизвестной жидкостью и подожгла.

В результате происшествия никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также