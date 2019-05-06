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Что надо успеть, если на руках путевка в Испанию? Чек-лист

Что надо успеть, если на руках путевка в Испанию? Чек-лист
Фото: joinup.ua

Путевка в Испанию уже куплена, а составить туристический гайд времени нет? Частый сценарий, особенно при покупке горящего тура. Да и новоиспеченному туристу нужно от чего-то отталкиваться.

Чтобы отпуск прошел нескучно, включите в свой список «маст си» страстный танец фламенко и традиционное матадорское состязание с быком на круглой арене, демонстрирующие всю грацию и экспрессивность испанского народа. Воспользуйтесь полезными советами от Poehalisnami.ua и отправляйтесь с любопытством исследовать родину Дали и Сервантеса.

3 знаменитых музея, обязательных к посещению

Главная достопримечательность Мадрида — музей Прадо, в котором собраны 8 тысяч полотен и 400 скульптур лучших мировых мастеров XV–XVIII вв. Экспозиции выставляют в галереях поочередно. За 2 часа до закрытия вход свободный.

В Фигерасе находится второй по посещаемости театр-музей Сальвадора Дали, где сберегается основная часть произведений художника. Здесь же открыта к посещению его квартира и склеп, расположенный в подвальном участке здания.  

Если поездка в Испанию лежит через Бильбао, загляните в музей современного искусства Гуггенхейма. Набережную реки Нервьон украшает архитектурный шедевр «деструктивной» формы, в котором большинство инсталляций посвящено электронным роботам.

3 красивейших парка, где стоит прогуляться

Останавливаясь в Барселоне, почтите своим присутствием парк Гуэля, напоминающий сказочный город-сад, в котором все постройки будто пряничные домики в аппетитной глазури. Здесь много ярких красок и пышной зелени, витиеватых улочек и фантастической архитектуры.

Туры в Испанию на Тенерифе — удача посетить Национальный парк Тейде, который выделяет уникальная природа и одноименный действующий вулкан высотой 3,5 км и возрастом 5 млн лет.

Еще один природный заповедник Горбеа — дубовый лес, в котором можно найти пещеры и древние развалины. В самом сердце парка на высоту 1,4 км возвышается одноименная гора. Когда опускается густой туман, место кажется особенно мистическим.

3 лучших пляжных курорта, где можно позагорать

Коста-Брава — это изобилие живописных бухт и чудесных пляжей, красота неприступных скал, поросших хвойными деревьями. Экологичность и чистоту курорта ежегодно подтверждают «Голубые флаги» Евросоюза.

Роскошный отдых в Испании вы найдете на богемной Майорке. Курорт привлекателен высококлассными отелями, шикарной береговой линией и красивой природой. Несмотря на помпезность, приехать сюда можно и с ограниченным бюджетом.

Отправляйтесь в Сен-Себастьян за фешенебельным отдыхом в тихой и уютной обстановке на лучших пляжах Кантабрийского побережья. Кроме того, здесь ежегодно проводят музыкальные, театральные и кинофестивали.

3 интересных города, мимо которых нельзя проехать

Бильбао — удивительный город, разделенный рекой Нервьон на две части. Правый берег представлен средневековой архитектурой и соборами, на левом берегу гнездятся современные музеи, парки и бизнес-центры.

Уэска – город музыки и вина, многовековых замков и церквей. Ежегодно в Уэске проходит яркий кинофестиваль Hueska Film Festival, которой призван открывать новые режиссерские таланты.

Валенсия вдохновляет архитектурой в необычном стиле, основателем которого стал местный скульптор Сантьяго Калатрава. Кроме любования необычными строениями, можно весело провести выходные в местных ночных клубах Piccadilly Downtown Club и Play Club. А гурманам стоит отправиться в район Эль-Кармен на дегустацию национальных блюд.

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