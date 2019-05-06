В 2018 году в Украине не было ни одного случая насилия из-за антисемитизма, - Розенко

В 2018 году в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, однако вандализм все еще присутствует. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на Kyiv Jewish Forum, передает "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Украина в целом осуждает любые проявления нетолерантности и антисемитизма, как на национальном, так и международном уровне. В Украине в течение 2018 года – и мы можем этим гордиться – не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. К сожалению, все еще остаются, но уменьшаются, проявления вандализма антисемитской направленности", - сказал он на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

Павел Розенко также подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для защиты собственных граждан от посягательств на их честь и никогда не будет поддерживать никаких проявлений антисемитизма, ксенофобии, и нетолерантности.

Напомним, в Киеве сейчас проходит Киевском еврейский форум. Ради этого события в Украину приехал спецпосланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр.

В настоящее время в Украине проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире, но оценки ее размера сильно различаются, варьируясь от 120 000 до 400 000 человек.