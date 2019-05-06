В Мариуполе в заброшенном ангаре двух детей насмерть засыпало песком.
Об этом сообщается на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
"5 мая в 22:26 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке ул. Очаковская и пер. Песчаный в г. Мариуполь. На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели, выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Их тела вытащили из-под завала до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"Бойцы ГосЧС с помощью шанцевого инструмента перекопали обвалившиеся насыпи песка, для выявления других возможных пострадавших. В результате погибших и пострадавших не обнаружено. От ГосЧС привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники", - отмечается в сообщении.
Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и рассказывать им о правилах безопасности.
Напомним, в Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод.