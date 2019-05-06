Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Мариуполе двое детей погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре

Погибшие - мальчики 2007 и 2008 годов рождения.

В Мариуполе двое детей погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре
Двое детей погибли под завалами песка в Мариуполе
Фото: dsns.gov.ua

В Мариуполе в заброшенном ангаре двух детей насмерть засыпало песком.

Об этом сообщается на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"5 мая в 22:26 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке ул. Очаковская и пер. Песчаный в г. Мариуполь. На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели, выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Их тела вытащили из-под завала до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Бойцы ГосЧС с помощью шанцевого инструмента перекопали обвалившиеся насыпи песка, для выявления других возможных пострадавших. В результате погибших и пострадавших не обнаружено. От ГосЧС привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники", - отмечается в сообщении.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и рассказывать им о правилах безопасности.

Напомним, в Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также