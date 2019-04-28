В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод

Мать в этот момент готовила смесь на кухне.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-месячного ребенка в Николаевском районе Одесской области. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба областной полиции.

Предварительная причина смерти – поражение током.

"Пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте", – сказано в сообщении.

Тело ребенка отправили на экспертизу.

Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие как несчастный случай.

Напомним, под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото. Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести.