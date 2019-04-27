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На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня

У его друга - 70% ожогов тела.

На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
Архивное фото
Фото: www.transx.ru

В Харьковской области в результате поражения током на крыше товарного вагона погиб 17-летний парень, еще одного парня госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Трагедия произошла вечером 26 апреля.

"В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции пгт Сахновщина обнаружены двое юношей с признаками поражения электрическим током. Один из пострадавших был на крыше товарного вагона без признаков жизни, а другой в бессознательном состоянии рядом с вагоном", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители установили, что 17-летние юноши, развлекаясь, залезли на вагоны, где их ударило током. Один из них погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Харьковской области подростка-зацепера ударило током. 15-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии.

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