Поезд и его пассажиры станут частью документального фильма о фестивале.

Фото: Олександр Рудоманов

Из Киева в прифронтовой Мариуполь отправился первый в Европе арт-поезд GogolTrain, сообщает корреспондент LB.ua. Поезд идет по расписанию ночного экспресса и ведет всех желающих на Startup ГогольFest.

Для пассажиров поезда фестиваль начнется еще в дороге: ГогольTRAIN раскрасили украинские художники, в нем есть вагон-ресторан от бара "Хвильовый" и вагонр-сцена, где будут проходить выступления. В поезде едут участники фестиваля - актеры, художники, музыканты, режиссеры, художники и "обычные пассажиры", направляющиеся в Мариуполь.

Вагон-ресторан стилизован под ретро-бар первого класса в международных поездах прошлого века в сочетании с современным подольским андеграундом. Идейная команда вагона - Подольский бар «Хвильовый».

Фото: Олександр Рудоманов

В вагоне-сцене ожидаются выступления проектов «Мало», Sheetel, сет электронной музыки от Nestor.

Пассажиры поезда попадут в документальную ленту от подольского режиссера Степана Кулины..

ГогольTRAIN будет использоваться и после завершения фестиваля.

ГогольФест пройдет в Мариуполе с 27 апреля по 1 мая.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов