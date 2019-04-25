Украина обсудила возможность создания украинской экспозиции в эстонском музее жертв коммунизма

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обсудили с членом правления Эстонского института исторической памяти Меелисом Марипуу вопрос создания украинской экспозиции в эстонском Международном музее жертв коммунизма. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Международный мемориальный музей памяти жертв коммунизма, собираются открыть на побережье Таллиннского залива, в восточной части Батарейной морской крепости, где сохранились тюремные камеры и комнаты для расстрелов.

Отмечено, что институция станет первым в мире комплексным музеем преступлений коммунистических режимов. Новый комплекс объединит исследовательский центр, музей и отдел международной информации.

«Мы благодарим за инициативу создать такой музей, чтобы весь мир мог увидеть правду о коммунистическом режиме. Это очень важно, ведь Украина больше всего пострадала, в частности от сталинских репрессий. Их последствия мы продолжаем чувствовать и сейчас », - сказал Павел Розенко и заверил, что Украина предоставит все необходимые для экспозиции материалы.

Напомним, 10 февраля 2018 года Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что за время декоммунизации в Украине снесли почти 2,5 тыс. памятников. Он отметил, что декоммунизация фактически завершена: почти тысяча населенных пунктов переименованы, около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом, снесено.