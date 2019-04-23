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Умер продюсер фильмов «Вечное сияние чистого разума» и «Выживший» Стив Голин

Голин получил два "Золотых глобусаа" в 2016 году: за фильм "Выживший" и за "Мистер Робот".

Умер продюсер фильмов «Вечное сияние чистого разума» и «Выживший» Стив Голин
Фото: hollywoodreporter

21 апреля в Лос-Анджелесе в возрасте 64 года умер Стив Голин, который продюсировал фильмы "Вечное сияние чистого разума", "Выживший", а также сериалы "Побег" и "Настоящий детектив". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Последние годы продюсер боролся с раком.

Напомним, Стив Голин окончил школу искусств в Нью-Йоркском университете и был основателем развлекательной компании Anonymous Content. В 2016 году он получил "Оскар" за фильм "В центре внимания", а также два "Золотых глобуса" за фильм "Выживший" и сериал "Мистер Робот". Также Голина награждали "Золотой пальмовой ветвью" за фильм "Дикие сердцем" режиссера Дэвида Линча.

Также продюсер работал над фильмами "Быть Джоном Малковичем", "Игра", "Век Адалин", над сериалом "13 причин почему" и т.д.

Помимо этого, Стив Голин являлся любителем поп-арта, в его офисе хранились старинные журналы Interview с обложками, сфотографированными Энди Уорхолом.

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