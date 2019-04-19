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"Донбасс" Сергея Лозницы получил главные призы Украинской киноакадемии (исправлено)

В Киеве состоялась третья церемония вручения "Золотой Дзиги".

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил три приза Украинской киноакадемии, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Наибольшее количество наград получило "Дикое поле" Ярослава Лодыгина – пять: за лучшие мужские роли (главную и второстепенную), операторскую работу, работу художника-постановщика и звук. 

Четыре "Дзиги" у фильма Владимира Тихого – "Браму" отметили за лучшие женские роли (главную и второстепенную), за грим и музыку к фильму.

Список победителей:

  • Лучший фильм: "Донбасс";
  • Приз зрительских симпатий: "Dzidzio: Перший раз";
  • Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Донбасс";
  • Лучший актер: Олег Москаленко, "Дикое поле";
  • Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Брама";
  • Лучший документальный фильм: "Миф", реж. Леонид Кантер и Иван Ясний;
  • Лучшая песня: "Моя мамонько рідненька", "Женщина на войне";
  • Лучшая анимация: "Мимикрия" Фройда М. Вайзера;
  • Лучший сценарий: "Донбасс";
  • Лучшая операторская работа: Сергей Михальчук, "Дикое поле";
  • Лучшая музыка: Антон Байбаков, "Брама";
  • Лучшая мужская роль второго плана: Владимир Ямненко, "Дикое поле";
  • Лучшая женская роль второго плана: Виталина Библив, "Брама";
  • Лучший монтаж: Иван Банников ("Позывной Бандерас", "Она и война", "Когда падают деревья");
  • Лучший короткометражный игровой фильм: "Mia Donna" Павла Острикова;
  • Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко, "Дикое поле";
  • Лучший грим: Катерина Струкова, "Брама";
  • Лучший дизайн костюмов: Мария Керо, "Шляхетні волоцюги";
  • Лучший звук: Сергей Степанский ("Dzidio: Перший раз", "Дикое поле").

Приз за вклад в кинематограф получил Юрий Гармаш.

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