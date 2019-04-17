​Создатели видеоигр Assassin's Creed пожертвовали 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дам де Пари

Также всем желающим раздадут версию игры, действие которой происходит в Париже времен революции.

Разработчик игр серии Assassin's Creed, французская компания Ubisoft пожертвовала на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери 500 000 евро

Об этом сообщает The Guardian.

"Поскольку дым понедельничного события в Нотр-Даме рассеялся, мы решили выразить солидарность с нашими соседями-парижанами и всеми людьми в мире, которых волнуют разрушения, причиненные пожаром. Нотр-Дам является неотъемлемой частью Парижа - города, с которым мы тесно связаны. Вид монумента в этой беде трогает нас до слез. В свете того, что произошло в понедельник, мы пожертвуем 500 тыс. евро, чтобы помочь восстановить и реконструировать собор", - говорится в заявлении Ubisoft.

Кроме того, компания решила в течение недели бесплатно раздать всем желающим восьмую игру серии Assassin's Creed: Unity, действие которой происходит в Париже времен Великой французской революции.

"Мы хотим дать возможность каждому почувствовать величие и красоту Нотр-Дама наилучшим из известных нам способов. В течение одной недели мы будем раздавать Assassin's Creed Unity для PC всем, кто хочет им насладиться", - заявили в компании.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет. На восстановление пострадавшего от пожара собора за день собрали 600 млн евро.