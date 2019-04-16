Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет

На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон после масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери обратился к французскому народу. президент призвал французов объединиться, чтобы восстановить Нотр-Дам де Пари, сообщает Le Figaro.

Президент анонсировал восстановление одной из главных достопримечательностей Франции в течение 5 лет.

"За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме говорит нам, что наша история никогда не забудется... Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро.

Напомним, вечером 15 апреля огонь охватил верхнюю часть собора Парижской Богоматери и привел к значительным разрушениям крыши здания: обвалился шпиль собора вместе с частью кровли.

Президент Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро.