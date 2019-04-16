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SpaceX потеряла в океане первую ступень ракеты Falcon

Причиной стал шторм, в который попало судно, перевозившее первую ступень.

SpaceX потеряла в океане первую ступень ракеты Falcon
Фото: EPA/UPG

Компания SpaceX лишилась первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая была запущена 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, а затем успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что ступень была потеряна во время обратной транспортировки с платформы к побережью. Причиной стал шторм, в который попало судно, перевозившее первую ступень. Из-за сильной качки разгонный блок накренился и упал в воду.

В SpaceX рассказали, что предпринимали попытки по спасению ступени, но в итоге решили, что безопасность команды важнее.

"Утрата первой ступени не скажется на будущих миссиях Falcon Heavy", - пообещали в компании Илона Маска.

Напомним, запуск 11 апреля стал первым успешным коммерческим пуском Falcon Heavy, которая создана специально для вывода на орбиту тяжелых грузов.

Первый полет тяжелой ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года. Тогда в космос отправили личный электромобиль Маска Tesla Roadster.

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