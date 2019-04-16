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Госдума приняла закон об изоляции российского сегмента интернета

Россия сможет отключить своих граждан от Сети уже осенью.

Госдума приняла закон об изоляции российского сегмента интернета
Фото: LB.ua

Российская Государственная дума 16 апреля приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры, более известный как закон об изоляции Рунета.

Об этом пишет ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 ноября.

Как сообщает The Bell, цель закона - "противодействие угрозе устойчивости, безопасности и целостности интернета в России". Интернет-провайдеры и операторы связи должны будут установить специальное оборудование, выбранное Роскомнадзором. Оно будет фильтровать трафик и обеспечивать блокировку запрещенных ресурсов, а также дублировать систему маршрутизации трафика внутри страны.

Закон предусматривает, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты оперативнее. Он исключит провайдеров из цепочки отношений с нарушителем. Раньше ведомство вело реестр запрещенных ресурсов, а провайдер блокировал сайт. Теперь Роскомнадзор сможет управлять блокировками сам, с помощью своего механизма.

Более того, Роскомнадзор получит мегаполномочия: он будет и устанавливать, и модернизировать, и эксплуатировать оборудование для защиты от угроз. Роскомнадзор сможет регулировать политику подключения провайдеров к тем или иным сетям связи. Провайдерам прямо запрещено подключаться к тем, кто не соблюдает требования.

Российский закон о суверенном рунете - не изолированное явление и не российское изобретение, а часть разветвления глобального интернета на две части, пишет Bloomberg. Фронт "новой холодной войны" проляжет именно по водоразделу между "китайской" и "американской" моделями, и пока Россия выступает на стороне Китая.

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