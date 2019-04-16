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Суд в Москве оштрафовал мобильного оператора за карту России без Крыма

«ВымпелКом» показывал в рекламе РФ без Крыма и Калининградской области.

Суд в Москве оштрафовал мобильного оператора за карту России без Крыма
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в отношении российского оператора «ВымпелКом», который в рекламе показывал карту России без Крыма и Калининградской области, передает Крым.Реалии.

По информации Федеральной антимонопольной службы России, на оператора наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года в эфире российского Первого канала вышел рекламный ролик услуг оператора, где демонстрировалась карта России без Крыма и Калининграда. 6 декабря 2018 года комиссия ФАС России признала «ВымпелКом» нарушителем российского Закона о рекламе из-за демонстрации карты «на которой отсутствует изображение и наименование двух субъектов РФ».

Ранее компания Google заявила, что теперь для всех пользователей, находящихся на территории России, аннексированный Крым стали обозначать российской территорией.

При этом украинские Google-карты обозначают Крым как территорию Украины. У пользователей из Крыма полуостров также не обозначается как территория России. На карте Крым отмечен не государственной границей, а пунктирной линией, которая больше похожа на изображение административной границы.

Посол Украины в США Валерий Чалый попросил Google исправить в картах обозначение Крыма в качестве российской территории для пользователей из России. Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с «некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН».

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