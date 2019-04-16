В Берлине аварийно сел самолет правительства Германии

В берлинском аэропорту Шёнефельд совершил аварийную посадку самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов кабинета министров, федерального президента и руководства бундестага.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что спустя короткое время после взлета, экипаж установил неполадки в работе одной из систем и принял решение вернуться в аэропорт.

"Контролируемое приземление было невозможно", - рассказал представитель ВВС Германии.

По его словам, самолет Bombardier Global 5000 при посадке задел взлетно-посадочную полосу обоими крыльями. В настоящее время он проходит техническую проверку.

По словам представителя ВВС, на борту не было пассажиров. Члены экипажа находятся на обследовании в больнице бундесвера. Из-за инцидента на 2,5 часа был приостановлен вылет рейсов, а некоторые были перенаправлены в другой берлинский аэропорт - Тегель.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен похвалила экипаж, который "посадил самолет в тяжелейших условиях и предотвратил худшее".

Летная служба бундесвера располагает четырьмя самолетами Global 5000 вместимостью 13 пассажиров. Они используются на коротких и средних маршрутах для перевозки руководства страны. Экипаж обычно состоит из трех человек.

Напомним, 1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета. Во время посадки у воздушного судна А340 "Конрад Аденауэр" производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси.

Ранее, в феврале, Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 "Теодор Гойс".

В январе, например, из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.

В ноябре прошлого года поломка "Конрада Аденауэра" стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айрес рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.