Команда для "радикального перевороту" в ЄС

Об’єднавча конференція у Мілані була організована лідером правлячої ультраправої “Ліги” Маттео Сальвіні. Нове утворення, яке намірилось стати найчисленнішим у Європарламенті після травневих виборів, отримало назву EAPN - European Alliance of People and Nations (“Європейський Альянс Країн та Народів”). Хай вас не вводить оману слово “європейський” у назві — вони рівно такі самі європейці за духом, як ультраправий Сальвіні — ліберал.
Сальвіні мріє про “весну народів”
До нової парламентської групи увійшли “Справжні Фінни” на чолі з Оллі Котро, “Альтернатива для Німеччини” Йорга Мойтена та “Данська Народна партія” Андерса Вістісена. Гаслом нового утворення є “Народи піднімають голову” (нічого не нагадує?). Згідно з правилами Європарламенту, група має складатися з щонайменше 25 депутатів з мінімум семи країн ЄС.
Сальвіні вже давно робить натяки та реверанси у бік польської ПіС (“Право та Справедливість”), яку було б дуже вигідно мати у своїх лавах, бо вона може здобути на наступних виборах до 20 місць. Утім, здається, поляки на ці загравання приставати не збираються і вже кілька разів відхиляли пропозиції Сальвіні про об‘єднання. Однією з найбільш серйозних причин відмови є те, що ПіС з великою недовірою ставиться до путінської Росії і, відповідно, до її друзів Сальвіні та Марін Ле Пен. (Яка, до речі, незважаючи на давню дружбу з Сальвіні, у Мілані не з‘явилася і заяв про долучення до новоствореної групи поки що не робила).
Ставлення до Росії є каменем спотикання не тільки для потенційних членів EAPN, але й для вже існуючих. Власне, “Справжні фінни” Котро теж, м’яко кажучи, не бачать у Росії друга. І під час міланського заходу Котро озвучував “існування розбіжностей у геополітичному баченні”. Сальвіні на цей рахунок намагався висловлюватися дуже обережно: мовляв, чинні альянси (читай — НАТО) не піддаються сумніву, а щодо Росії та санкцій у відношенні неї ми ще подебатуємо у майбутньому.
Крім того, Сальвіні сподівається “вполювати” для нового угрупування також угорського президента Віктора Орбана, не так через кількість місць, які зможуть посісти представники його партії “Фідеш” (десь з десяток, за прогнозами), скільки через його відомість широкому загалу. Утім, поки що Орбан на ці натяки згодою не відповідав.
У цей час такий крок Сальвіні критикують як правоцентристи, так і партнери по коаліції. Зокрема, віце-прем’єр Ді Майо зазначив, що Сальвіні “у поганій компанії з тими, хто навіть дозволяє собі заперечувати Голокост”, натякаючи на AfD. На що Сальвіні у своїй традиційно “ввічливій” манері нагадав, що він свого часу промовчав, коли Ді Майо зустрічався з радикальним крилом “жовтих жилетів”, провокуючи таким чином дипломатичний скандал із Францією. І додав: “Погана компанія не за нашим столом. Погана компанія — це ті, хто керує Європою”.
Утім, саме у цей час хороша подруга і соратниця Сальвіні Джорджа Мелоні замовляє вечерю-презентацію книги “Доктрина фашизму” із чільним гостем, її автором — праонуком дуче Кайо Муссоліні. (Вечеря не відбулася, бо власник ресторану схаменувся).
Не погоджується з діями Сальвіні і Президент Європарламенту Антоніо Тайяні (берлусконівська “Вперед, Італіє!”), з цих же, також інших, прагматичних, мотивів. Так, Тайяні заявив, що “об’єднуватися з "Alternative für Deutschland" означає створювати ризик для Італії, тому що це партія, яка нищівно критикує німецький уряд за надмірну м’якість у відношенні до Італії, Греції та Португалії...(....) до того ж, це угрупування важко назвати антинацистським...(...) мати "Alternative für Deutschland" на верхівці влади стало б для Італії катастрофою”.
“Спочатку — росіяни?”
Тобто тут випливає саме те питання, яке Сальвіні давно ставить опозиція: то що, “захиснику національних інтересів, насправді - спочатку росіяни”? Адже EAPN потрібне тільки для того, щоб не дати Туреччині стати членом ЄС, припинити пускати мігрантів, розгойдати стару Європу і скасувати антиросійські санкції.
То які ж перспективи у “Ліги” Сальвіні та EAPN в європейському парламенті? У “Ліги” - досить райдужні. Серед італійських партій вона має стати найбільшим угрупуванням (з 27-ма місцями), другою загалом після німецької Csu/Cdu з їхніми потенційними 33 місцями.
Щодо EAPN, то тут прогнози робити ще складно, оскільки вона тільки формується і активно намагається залучати нових членів. Поки що аналітики прогнозують їй приблизно 84 місця. Якщо ці прогнози справдяться, то цей проросійський блок стане четвертою за розміром парламентською групою. А отже, якщо вона захоче просунути який свій проект, то їй неминуче доведеться домовлятися з однією з більших фракцій.
Відповідно, поки що загальний прогноз політологів такий: склад майбутнього Європарламенту буде дещо більше анти-імігрантським і проросійським, ніж нинішній, але це ще не має набути критичного значення. Утім, Маттео Сальвіні такі прогнози не стримують і він упевнено веде свій локомотив, аби влаштувати Європі “весну народів”.