Команда для "радикального перевороту" в ЄС

Мілан все більше перетворюється на політичний центр для європейських ультраправих. Недавно там відбувся захід, під час якого ультраправі сили офіційно об’єдналися аби “виграти парламентські вибори та радикально змінити Європу”. Їхній союз базується на політиці відштовхування мігрантів та підтримці Путіна. Навіть усупереч власним національним інтересам.

Об’єднавча конференція у Мілані була організована лідером правлячої ультраправої “Ліги” Маттео Сальвіні. Нове утворення, яке намірилось стати найчисленнішим у Європарламенті після травневих виборів, отримало назву EAPN - European Alliance of People and Nations (“Європейський Альянс Країн та Народів”). Хай вас не вводить оману слово “європейський” у назві — вони рівно такі самі європейці за духом, як ультраправий Сальвіні — ліберал.

Фото: EPA/UPG Слева-направо: Олли Котро из партии *Истинные финны*, Йорг Мойтен из АдГ, Маттео Сальвини из итальянской *Лиги* и Андерс Вистисен из Датской народной партии во время встречи представителей европейских правых партий в Милане, 8 апреля 2019.

Сальвіні мріє про “весну народів”

До нової парламентської групи увійшли “Справжні Фінни” на чолі з Оллі Котро, “Альтернатива для Німеччини” Йорга Мойтена та “Данська Народна партія” Андерса Вістісена. Гаслом нового утворення є “Народи піднімають голову” (нічого не нагадує?). Згідно з правилами Європарламенту, група має складатися з щонайменше 25 депутатів з мінімум семи країн ЄС.

Сальвіні вже давно робить натяки та реверанси у бік польської ПіС (“Право та Справедливість”), яку було б дуже вигідно мати у своїх лавах, бо вона може здобути на наступних виборах до 20 місць. Утім, здається, поляки на ці загравання приставати не збираються і вже кілька разів відхиляли пропозиції Сальвіні про об‘єднання. Однією з найбільш серйозних причин відмови є те, що ПіС з великою недовірою ставиться до путінської Росії і, відповідно, до її друзів Сальвіні та Марін Ле Пен. (Яка, до речі, незважаючи на давню дружбу з Сальвіні, у Мілані не з‘явилася і заяв про долучення до новоствореної групи поки що не робила).

Ставлення до Росії є каменем спотикання не тільки для потенційних членів EAPN, але й для вже існуючих. Власне, “Справжні фінни” Котро теж, м’яко кажучи, не бачать у Росії друга. І під час міланського заходу Котро озвучував “існування розбіжностей у геополітичному баченні”. Сальвіні на цей рахунок намагався висловлюватися дуже обережно: мовляв, чинні альянси (читай — НАТО) не піддаються сумніву, а щодо Росії та санкцій у відношенні неї ми ще подебатуємо у майбутньому.

Крім того, Сальвіні сподівається “вполювати” для нового угрупування також угорського президента Віктора Орбана, не так через кількість місць, які зможуть посісти представники його партії “Фідеш” (десь з десяток, за прогнозами), скільки через його відомість широкому загалу. Утім, поки що Орбан на ці натяки згодою не відповідав.

Фото: EPA/UPG Маттео Сальвіні (справа) і Луїджі ді Майо під час засідання в Палаті депутатів у Римі, 13 лютого 2019

У цей час такий крок Сальвіні критикують як правоцентристи, так і партнери по коаліції. Зокрема, віце-прем’єр Ді Майо зазначив, що Сальвіні “у поганій компанії з тими, хто навіть дозволяє собі заперечувати Голокост”, натякаючи на AfD. На що Сальвіні у своїй традиційно “ввічливій” манері нагадав, що він свого часу промовчав, коли Ді Майо зустрічався з радикальним крилом “жовтих жилетів”, провокуючи таким чином дипломатичний скандал із Францією. І додав: “Погана компанія не за нашим столом. Погана компанія — це ті, хто керує Європою”.

Утім, саме у цей час хороша подруга і соратниця Сальвіні Джорджа Мелоні замовляє вечерю-презентацію книги “Доктрина фашизму” із чільним гостем, її автором — праонуком дуче Кайо Муссоліні. (Вечеря не відбулася, бо власник ресторану схаменувся).

Не погоджується з діями Сальвіні і Президент Європарламенту Антоніо Тайяні (берлусконівська “Вперед, Італіє!”), з цих же, також інших, прагматичних, мотивів. Так, Тайяні заявив, що “об’єднуватися з "Alternative für Deutschland" означає створювати ризик для Італії, тому що це партія, яка нищівно критикує німецький уряд за надмірну м’якість у відношенні до Італії, Греції та Португалії...(....) до того ж, це угрупування важко назвати антинацистським...(...) мати "Alternative für Deutschland" на верхівці влади стало б для Італії катастрофою”.

“Спочатку — росіяни?”

Тобто тут випливає саме те питання, яке Сальвіні давно ставить опозиція: то що, “захиснику національних інтересів, насправді - спочатку росіяни”? Адже EAPN потрібне тільки для того, щоб не дати Туреччині стати членом ЄС, припинити пускати мігрантів, розгойдати стару Європу і скасувати антиросійські санкції.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Италии Маттео Сальвини

То які ж перспективи у “Ліги” Сальвіні та EAPN в європейському парламенті? У “Ліги” - досить райдужні. Серед італійських партій вона має стати найбільшим угрупуванням (з 27-ма місцями), другою загалом після німецької Csu/Cdu з їхніми потенційними 33 місцями.

Щодо EAPN, то тут прогнози робити ще складно, оскільки вона тільки формується і активно намагається залучати нових членів. Поки що аналітики прогнозують їй приблизно 84 місця. Якщо ці прогнози справдяться, то цей проросійський блок стане четвертою за розміром парламентською групою. А отже, якщо вона захоче просунути який свій проект, то їй неминуче доведеться домовлятися з однією з більших фракцій.

Відповідно, поки що загальний прогноз політологів такий: склад майбутнього Європарламенту буде дещо більше анти-імігрантським і проросійським, ніж нинішній, але це ще не має набути критичного значення. Утім, Маттео Сальвіні такі прогнози не стримують і він упевнено веде свій локомотив, аби влаштувати Європі “весну народів”.