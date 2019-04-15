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Президент Эквадора: Ассанж использовал посольство для шпионажа

Основатель WikiLeaks нарушил условия политического убежища.

Президент Эквадора: Ассанж использовал посольство для шпионажа
Фото: EPA/UPG

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать лондонское посольство Эквадора, где он жил последние семь лет, для шпионажа и вмешательства в дела других государств.

"К сожалению, с нашей территории и с одобрения предыдущего правительства в эквадорском посольстве в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств", - сказал Морено в интервью The Guardian.

Президент Эквадора сказал, что не может позволить, чтобы его посольство использовалось для шпионажа.

"Такие действия нарушают условия предоставления убежища. Наше решение не является произвольным, а основано на международном праве", - сказал Морено.

Напомним, Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет, но 11 апреля 2019 года его лишили убежища, а потом и гражданства этой страны.

После этого он был арестован британскими властями за отказ явиться в суд в 2012 году. Теперь Ассанжу может грозить экстрадиция в США, где его обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома.

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