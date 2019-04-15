Из оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1" начали извлекать топливные стержни

Токийская энергетическая компания TEPCO начала вывозить ядерное топливо из хранилища третьего реактора АЭС «Фукусима-1», поврежденного в результате катастрофы 2011 года, вызванной землетрясением и цунами.

Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

Это первая операция по вывозу топлива TEPCO из хранилищ энергоблоков № 1–3. Компания заявила, что планирует вывезти семь неизрасходованных топливных стержней из бассейна реактора, где в общей сложности хранятся 566 отработанных и неизрасходованных топливных стержней. Планируется передать их для хранения в другой бассейн на территории АЭС в конце этого месяца.

Изначально извлечение топлива планировалось начать в конце 2014 года, но его несколько раз откладывали из-за серии неисправностей устройств, необходимых для работы, и высокого уровня излучения, которое наблюдается в зоне. Несмотря на это, в этом же году TEPCO завершила работы по удалению топлива в бассейне блока №4.

После проверки первой партии из семи каркасов стержней, в июне работы по их извлечению будут продолжены.

В третьем реакторе эти работы планируется завершить к концу марта 2021 года, в первом и втором реакторе – в 2023 году.

Всего в бассейнах хранения трех поврежденных реакторов находится 1 тыс. 573 топливных стержня, включая неизрасходованные.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошло сильное землетрясение, которое спровоцировало за собой цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", это привело к масштабной аварии на электростанции. Цунами затопило четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывело из строя систему охлаждения их реакторов, из-за чего на станции прогремели серии взрывов водорода и в активной зоне поплавилось ядерное топливо.

Число погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами достигло 27,6 тыс человек.

До сих пор в населенных пунктах вблизи станции запрещено проживание. Как полагают японцы, полная ликвидация последствий аварии, займет около 40 лет.

В октябре 2017 года, Японский суд признал ответственность государства за аварию на АЭС "Фукусима-1" и обязал их выплатить компенсации пострадавшим в результате аварии. Окружной суд Фукусимы постановил, что правительство страны не наняло TEPCO для улучшения мер безопасности, несмотря на то, что уже в 2002 году было известно о риске мощного цунами в регионе.