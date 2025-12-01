Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаЕкономікаДержава

Хмельницька АЕС працює з обмеженням потужності через пошкодження турбіни

Максимальна електрична потужність блока наразі становить 900 МВт, що нижче від проєктних показників на 100 МВт.

Хмельницька АЕС працює з обмеженням потужності через пошкодження турбіни
Хмельницька АЕС, ілюстративне фото
Фото: shepetivka.com.ua

З березня 2022 року енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює в умовах часткового пошкодження обладнання. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на НАЕК “Енергоатом”.

“Йдеться про турбіну, у якій відсутні робочі лопаті 5-го ступеня циліндра високого тиску (ЦВТ)”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що через це максимальна електрична потужність блока наразі становить 900 МВт. Це нижче від проєктних показників на 100 МВт.

За інформацією Енергоатома, після пошкодження проточної частини ЦВТ енергоблок був переведений у безпечний режим експлуатації. 

Після цього інженери проаналізували технічний стан турбіни й визначили можливі режими роботи без окремих елементів. Це дозволило зберегти стабільність виробництва електроенергії та уникнути тривалого виведення блока з експлуатації. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies