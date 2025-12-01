Хмельницька АЕС працює з обмеженням потужності через пошкодження турбіни

Максимальна електрична потужність блока наразі становить 900 МВт, що нижче від проєктних показників на 100 МВт.

З березня 2022 року енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює в умовах часткового пошкодження обладнання.

“Йдеться про турбіну, у якій відсутні робочі лопаті 5-го ступеня циліндра високого тиску (ЦВТ)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це максимальна електрична потужність блока наразі становить 900 МВт. Це нижче від проєктних показників на 100 МВт.

За інформацією Енергоатома, після пошкодження проточної частини ЦВТ енергоблок був переведений у безпечний режим експлуатації.

Після цього інженери проаналізували технічний стан турбіни й визначили можливі режими роботи без окремих елементів. Це дозволило зберегти стабільність виробництва електроенергії та уникнути тривалого виведення блока з експлуатації.