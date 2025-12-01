Авіакомпанія «Українські вертольоти» на початку зимового святкового періоду організувала дітям-сиротам із Києва та Київщини веселе свято з подарунками. На захід запросили усіх підопічних колективу авіакомпанії з проєкту «Дітям наших Захисників». А це 41 дитина, яка під час війни залишилася без обох своїх найдорожчих людей. Усі вони протягом року ортимують допомогу від колективу авіаторів.

«Ми не можемо їм повернути батьківську опіку та материнське тепло, але відчуваємо своїм обов'язком підтримувати їх, бути їм друзями. Тому щомісяця ми купуємо їм різні подарунки та регулярно організовуємо заходи. Щоб діти бачили, що цей світ не лише жорстокий, що у ньому багато добра і прекрасних речей, і причин для гордості Україною. Їхнє життя має бути наповнене хорошими емоціями, приємними враженнями. Здається, у нас виходить викликати у них усмішки», — вважає Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Святкова зустріч розпочалась із вручення подарунків від авіакомпанії. Далі справжнім сюрпризом стало знайомство з Миколаєм-Чудотворцем. Він завітав до синів та доньок загиблих Захисників не сам, а ще з двома подругами — ангелами. Дехто із дітей взагалі вперше бачив справжнього Миколая. Час у активних руханках, іграх промайнув для дітей як мить. Миколай на прощання роздав ще солодкі подарунки.

Далі діти вирушили на інтерактивну виставку Ukraine WOW. ЇЇ експонати та зали розказують історію української неймовірності. Кожен факт, кожен персонаж і всі інсталяції цієї виставки провели дітей у світ того українства, яке тягнеться від княжої доби до сучасності. І всі ці побачені, почуті неймовірності викликали не один раз реакції «нічого собі!» та «вау». І на згадку про виставку діти отримали ще золоті м'ячі з підписом Андрія Шевченка, пазли у формі бюста Тараса Шевченка або подушки з розписами Марії Приймаченко.

«Завжди підтримку отримуємо — не тільки, коли ми зустрічаємось — і подарунки завжди. Нам телнфонують, нас запитують, що і як, чи щось допомогти, чи десь щось треба зробити. Із «Українськими вертольотами» завжди весело, цікаво, це завжди драйв, це завжди дізнатися щось нове», — розказує пані Наталія, тітка та опікунка Софії.

Такий насичений подарунками, приємними емоціями та глибокими сенсами день авіакомпанія влаштувала не вперше і точно не востаннє. Про дітей загиблих військовослужбовців авіатори під керівництвом Володимира Ткаченка піклуються не лише напередодні свят, а регулярно. Щомісяця діти-сироти полеглих Героїв отримують адресну підтримку на суму в 10 тисяч гривень. Колектив виділяє на це кошти із своїх зарплат, бо інакше тут не уявляють соціальної відповідальності. Просто сплачувати податки у країні, яка захищає своє існування — уже не достатньо. А гасло «Українських вертольотів» уже майже 20 років: «Ми там, де потрібна допомога».

Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то на благодійну допомогу авіакомпанія спрямувала уже майже 313 млн грн. Крім підтримки родин загиблих Героїв, колектив «Українських вертольотів» має ще проєкти з підтримки ветеранів та передає техніку та обладнання для різних підрозділів Сил оборони України.

Незламність українців у вмінні гуртуватись проти ворога, у вмінні підтримувати один одного та об'єднуватись довкола справді важливого.