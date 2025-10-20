З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
День-сюрприз від авіакомпанії «Українські вертольоти» для дітей-сиріт із Полтавщини

Четверо дітей отримали сертифікати по 10 тисяч гривень. 

Працівники авіакомпанії «Українські вертольоти» подарували у Полтаві дітям-сиротам загиблих Захисників сертифікати на покупки в «Епіцентрі. Номінал подарункових сертифікатів, які отримала кожна дитина — по 10 тис. грн. Четверо діток та їхні опікуни змогли придбати усе, що захотіли. 

Владислав, Вікторія, Данило та Ростислав обирали різне: конструктори Лего, подушку, кросівки, навушники, мишку, великий набір маркерів, полотно для образотворчого мистецтва, плед та м'які іграшки, боксерські рукавиці, домашній турнік.

«Позиція нашої авіакомпанії незмінна роками. Ми підтримували військових ще з 2009 року. Під час повномасштабного вторгнення регулярно передаємо допомогу понад 30 підрозділам Сил оборони України. І коли спілкуємось з військовими, то вони говорять, що для них дуже важливо знати про підтримку родин їхніх загиблих побратимів. Хлопцям так само важливо знати, що якщо з ними щось не дай Боже щось трапиться, то їхні діти теж не лишиться сам на сам із втратою. Тому ми ініціювали всеукраїнську благодійну платформу «Дітям наших Захисників». Зараз у ній вже понад 80 різних компаній та небайдужих людей щомісяця підтримує понад 250 дітей-сиріт», — каже Володимир Ткаченко, Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» та ідейний натхненник створення благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників».

Сюрприз би не вдався, якби не залучення Полтавської ОВА. Саме державні службовці організували трансфер дітей та їхніх опікунів до Полтави. Така співпраця держави та бізнесу — закономірність. Благодійна платформа «Дітям наших Захисників» реалізується авіакомпанією «Українські вертольоти» у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.

Заступниця начальника Управління – начальник відділу з питань соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської ОВА Віта Рекотова зауважила: «Наразі дуже важливо, щоб бізнес надавав соціальну підтримку всім родинам, які постраждали внаслідок війни, особливо дітям, які втратили обох батьків. Ця ініціатива дуже важлива». 

Держслужбовиця закликала соціально-відповідальний бізнес Полтавської області також долучатися до платформи та допомоги дітям.

Стати менторами, бізнес-патронами цих дітей на Полтавщині або інших дітей, які є учасниками проєкту по всій Україні, можна будь-коли. Варто залишити свої контакти через спеціальну форму або зв'язатися із координаторами проєкту на сайті благодійної платформи «Дітям наших Захисників».
