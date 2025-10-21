Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА шукає управителя для будинку Медведчука на Оболонській набережній у Києві

До участі в конкурсі допускаються лише ті компанії, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

АРМА шукає управителя для будинку Медведчука на Оболонській набережній у Києві
Фото: ОПУ

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило відкритий конкурс на відбір управителя для елітного будинку в Києві через систему Prozorro. 

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Йдеться про нерухомість Віктора Медведчука, яка була арештована в межах кримінальної справи про державну зраду та передана в управління АРМА за рішенням суду.

За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість будинку (731,6 кв. м) становить майже 85 млн грн (без ПДВ), а земельної ділянки (0,0775 га) – 26,6 млн грн (без ПДВ).

До будинку прокладено асфальтований під’їзний шлях, будинок має окремий вихід на набережну та впорядковану прибудинкову територію.

"АРМА запрошує бізнес, зокрема агентства нерухомості, долучитися до конкурсу на платформі Prozorro та подати свої пропозиції до 28 жовтня 2025 року (18:00). До участі допускаються потенційні управителі, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Не допускаються: власники арештованих активів і представники держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
